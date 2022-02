Brand in Weiskirchen : Pflegerin rettet 95-Jährige vor den Flammen

Weiskirchen Die betagte Rentnerin hätte sich nicht aus eigener Kraft in Sicherheit bringen können. Doch eine Betreuung kam zum rechten Zeitpunkt und bewahrte sie vor dramatischen Folgen.

Ein Feuer in einem Wohnhaus im Weiskircher Ortsteil Rappweiler hat am Dienstagmorgen, 1. Februar, eine Bewohnerin in Lebensgefahr gebracht. Denn die Frau war nicht in der Lage, dem Brand auszuweichen. Sie hatte Glück, dass eine Pflegerin zu ihr kam.