Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Mehrparteienhaus in Völklingen – 40 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

In Völklingen ist laut Polizei am Sonntagabend ein Feuer in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. 40 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

13.05.2024 , 09:58 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat

Von Sarah Umla Stellv. Leiterin Digitaldesk