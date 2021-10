Schwieriger Großeinsatz für die Feuerwehr : Großbrand in historischer Villa in Saarbrücken-Brebach (mit Bildergalerie)

Großbrand in historischer Villa in Saarbrücken-Brebach (mit Bildergalerie)

Saarbrücken-Brebach Bei einem Großbrand in Saarbrücken-Brebach am Freitagabend waren etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. Die Löschung gestaltete sich als schwierig.

Hoher Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Großbrand in Saarbrücken-Brebach. Gegen 21 Uhr wurde der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in der Straße "Am alten Werk" gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, zündelten die Flammen bereits meterhoch in den Nachthimmel.