„Riesige Rauchsäule“ : Vier Hausbewohner und ein Feuerwehrmann verletzt nach Wohnungsbrand in Sulzbach

Foto: Brandon Lee Posse

Update Sulzbach Am Sonntagmorgen sind bei einem Brand in Sulzbach fünf Menschen verletzt worden – darunter auch ein Feuerwehrmann. Mehrere Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar.

Bei einem Wohnungsbrand in Sulzbach sind am Sonntag, 12. Februar, fünf Menschen verletzt worden. Das bestätigt ein Sprecher der freiwilligen Feuerwehr Sulzbach auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung.

Demnach wurde die Feuerwehr um 10.51 Uhr wegen eines Feuers in der Sulzbachtalstraße kontaktiert – direkt gegenüber der Feuerwache. „Das war in dieser Situation natürlich sehr von Vorteil“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Patrik Wagner. So sei man schnell vor Ort gewesen und habe das Feuer in der Erdgeschosswohnung innerhalb von etwa 20 Minuten unter Kontrolle gebracht.

Vier Hausbewohner und ein Feuerwehrmann verletzt

Die „riesige Rauchsäule“ sei in ganz Sulzbach zu sehen gewesen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner der brennenden Wohnung sich bereits in Sicherheit gebracht. Doch die großen Mengen an Rauch hatten sich laut Wagner durch das ganze Haus gezogen, in dem sich insgesamt 15 Wohnungen befinden. Vier weitere Hausbewohner – zwei Erwachsene und zwei Kinder – wurden bei dem Brand verletzt und mussten wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem kollabierte ein Feuerwehrmann während des Einsatzes und verletzte sich leicht.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist vollkommen ausgebrannt. Sie und zwei angrenzende Wohnungen sind wegen der Brandschäden nun unbewohnbar. Die Bewohner wurden in anderen Unterkünften untergebracht. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten am Mittag wieder ihre Wohnungen beziehen.