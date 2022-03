Mitten in der City : Feuer in Neunkircher Shisha-Bar Aladin – Wohnhaus wird evakuiert (mit Bildergalerie)

Foto: Christopher Benkert/Feuerwehr Neunkirchen/Christopher Benkert(Feuerwehr Neunkirchen 7 Bilder Feuerwehr löscht Brand in einer Neunkircher Shisha-Bar

Neunkirchen Dichter Rauch hat in der Neunkircher Innenstadt am Dienstag für Alarm gesorgt. Feuerwehrleute rückten aus – und waren bis tief in die Nacht im Einsatz.

Ein Brand ist in der Shisha-Lounge Aladin am späten Dienstagabend, 22. März, ausgebrochen. Gegen 23 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem innerstädtischen Lokal aus. Rauch drang aus der Bar in der Lindenallee.

Das Etablissement erstreckt sich über zwei Etagen. Wie Feuerwehrsprecher Christopher Benkert meldet, stand ein Abstellraum in Flammen. Der Qualm soll sich von dort über das Treppenhaus zu den darüberliegenden Wohnungen ausgedehnt haben. Daraufhin evakuierte die Wehr das Gebäude.

Weil unklar war, wie groß das Feuer war und ob Menschen in Gefahr sind, waren zwei Löschbezirke im Einsatz: aus der Innenstadt sowie aus Wiebelskirchen.

Bis weit nach Mitternacht waren die Helfer im Einsatz, bis alles gelöscht war. Andere Geschäfte oder Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Auslöser für das Unglück wird zurzeit ermittelt.