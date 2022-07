Feuerwehr, Polizei und Umweltamt im Einsatz : Großbrand in Saarlouiser Industriehalle – Umfeld weiträumig abgesperrt (mit Bildern vom Einsatz)

Saarlouis Schaden in Millionenhöhe soll nach ersten Schätzungen der Polizei bei einem Feuer in einem Betrieb für Stahlveredelung entstanden sein. Die Rettungskräfte sind seit kurz vor Mitternacht im Einsatz.

Ein Feuer in einer Industriehalle in Saarlouis-Fraulautern hat in der Nacht auf Dienstag, 5. Juli, für einen Großeinsatz gesorgt. Nach bisherigen Informationen der Saarlouiser Polizei war der Brand in einem Werk für Stahlveredelung ausgebrochen, gegen 23.40 Uhr erreichte der Alarm die Feuerwehr. Die gesamte Nacht hindurch waren an die 100 Wehrleute im Einsatz. Sie sollen die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht haben. Besonders brenzlig: Weitere Gebäude befinden sich im direkten Umfeld der Unglücksstelle auf dem Gelände des betroffenen Unternehmens M-Galvanotechnik Mathieu. Diese sollen aber nach bisherigen Kenntnissen gerettet worden sein.