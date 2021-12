Einsatz am frühen Morgen : Schwerer Brand in Malstatt – Feuerwehr muss sieben Menschen und einen Hund retten

Saarbrücken-Malstatt Gefährlicher Einsatz in Saarbrücken-Malstatt am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages: In einem Haus im Bereich der Lebacher Straße brach ein Feuer im Erdgeschoss aus, das den Bewohnern den Weg nach draußen versperrte.

Am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages musste die Feuerwehr Saarbrücken zu einem Großeinsatz in die Lebacher Straße in Saarbrücken-Malstatt ausrücken. Wie die Feuerwehr Saarbrücken am Morgen mitteilte, hatte ein Anrufer per Notruf einen Brand in einem Wohnhaus gemeldet, in dem sich noch mehrere Personen befanden. Durch die Haupteinsatzzentrale der Feuerwehr Saarbrücken wurden umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Löschbezirk Malstatt-Burbach zur Einsatzstelle geschickt.