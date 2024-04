Polizei sucht Zeugen 20 000 Euro Schaden an Hausfassade – Unbekannte fackeln Matratzen in Saarbrücken ab

Am Samstag haben Unbekannte ein Feuer in der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken gelegt. Ziel der mutmaßlichen Brandstifter waren zwei Matratzen, die zur Entsorgung vor die Haustür gestellt worden waren. Von dort sprang der Brand auf die Fassade des Gebäudes über, an die die Matratzen angelehnt waren.