Kernstadt in Alarmbereitschaft gesetzt Brand der alten Reithalle auf dem Schanzenberg in Saarbrücken – Großeinsatz für die Feuerwehr

Ursache war laut der Feuerwehr Saarbrücken brennendes Stroh in der ehemaligen Reithalle. „Schnell waren die Brandherde unter Kontrolle“, so die Feuerwehr. Durch die Drehleiter wurden Zuluftöffnungen am Dach vorgenommen. Zum Abschluss wurde das Gebälk mit Schaummittel beaufschlagt und nochmals mittels Wärmebildkamera kontrolliert.