Alarm an Neujahr Feuer zerstört Wohnung in Neunkirchen – Brandermittler kennen jetzt die Ursache

Neunkirchen · Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus hatte in der Neujahrsnacht in Neunkirchen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Flammen zerstörten eine Wohnung. Jetzt steht fest, wie es zu dem Unglück gekommen war.

02.01.2024 , 14:51 Uhr

Feuer schlägt aus Wohnhaus in Neunkirchen-City 33 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Schwarzer Rauch stand über dem Haus in Neunkirchen. Flammen schlugen aus mehreren Fenstern einer Wohnung im Obergeschoss. Kurz nach dem Ausbruch des Brandes gelang es der Feuerwehr bei ihrem nächtlichen Einsatz, dass durch das Unglück nicht der gesamte Bau zerstört wurde. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer schlägt aus Wohnhaus in Neunkirchen-City