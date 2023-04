Brand in Miethaus Feuerwehr-Großeinsatz in Völklingen – Spurensucher sind gefragt

Update | Völklingen · Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Völklingen musste die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag ausrücken. Kurz vor 4 Uhr war sie alarmiert worden. Zunächst war die Lage unklar.

13.04.2023, 07:12 Uhr

60 Bilder Miethaus in Völklingen brennt in der Nacht 60 Bilder Foto: Ruppenthal