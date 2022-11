20 Bewohner evakuiert : Brand in Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Malstatt: Frau muss mit Drehleiter aus Wohnung gerettet werden

Feuer in einem Wohnhaus in Saarbrücken am frühen Donnerstagmorgen, 10. November. (Symbolbild) Foto: dpa/Holger Hollemann

Update Saarbrücken Ein Feuer ist am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in Saarbrücken-Malstatt ausgebrochen. Es brannte nach Angaben der Polizei in der zweiten Etage. Die Feuerwehr evakuierte.

Wegen eines Brandes in einem Mietshaus in Saarbrücken-Malstatt haben Menschen am frühen Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Feuerwehr war unter anderem mit einer Drehleiter vor Ort, um eine Frau zu retten.

Wie Pressesprecher Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf SZ-Anfrage mitteilt, war es am Donnerstag, 10. November, um 6.15 Uhr zu dem Unglück gekommen. In einer Wohnung in der zweiten Etage war das Feuer ausgebrochen.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)

Frau wird über Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet

Das Haus in der Marienstraße musste geräumt werden. Während fast alle Bewohner über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht wurden, musste eine Frau aus dem Stockwerk über der brennenden Wohnung über die Feuerleiter der Wehr gerettet werden.

Eine Stunde dauerten die Arbeiten in der Marienstrraße, um die Flammen zu löschen. Größerer Schaden sei verhindert, weitere Wohnungen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.