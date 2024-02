Großeinsatz für Saar-Feuerwehren Flammen schlagen Mann (65) bei Brand in Losheim am See ins Gesicht – schwer verletzt

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland der SZ mitteilte, ist es am Freitag, 2. Februar, um 20.57 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Losheim am See gekommen. Bei dem Brand in der Unterdorfstraße im Ortsteil Niederlosheim stand ein Badezimmer im Obergeschoss des Hauses in Flammen.