Feuerwehr-Großeinsatz : Brand in Lagerhalle richtet enormen Schaden an – Erste Bilanz der Waderner Polizei

Großbrand in einer Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs für Kfz-Werkstätten in Wadern-Lockweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/Holger Hollemann

Wadern Bis in die Nacht auf Mittwoch war die Feuerwehr bei einem Brand in einer Lagerhalle in Wadern-Lockweiler im Einsatz. Zeitweise riet die Polizei die Bevölkerung, Fenster und Türen zu schließen. Was bislang zum Unglück bekannt ist.

Ein Großbrand in einer Lagerhalle im Waderner Stadtteil Lockweiler hat Einsatzkräfte aus den Landkreisen Merzig-Wadern und St. Wendel bis in die Nacht auf Mittwoch, 2. November, beschäftigt. Stundenlang waren Feuerwehren aus umliegenden Städten und Gemeinden dabei, die Lage in den Griff zu bekommen.

Nach Angaben eines Waderner Polizeisprechers vom frühen Morgen rückten die letzten Helfer erst gegen Mitternacht ab. Bis dahin hatten die Wehren über Stunden das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Feuer in der Lagerhalle in Wadern-Lockweiler brach am späten Sonntagnachmittag aus

Gegen 17 Uhr am Sonntag war der Alarm ausgelöst worden. In einem Container brannten Altöl, und -filter sowie -dosen. Das Unternehmen Schirra, wo sich das Unglück ereignet, ist unter anderem auf die Entsorgung dieser Stoffe aus Kfz-Werkstätten spezialisiert, wie der Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage berichtet.

Wegen dieser giftigen Substanzen warnten die Ermittler die Bewohner im Umfeld, Türen und Fenster zu schließen. Auch Klima- und sonstige Lüftungsanlagen mit Verbindung nach außen sollten vorsorglich abgeschaltet werden. Gegen 19 Uhr hoben die Behörden dieses Warnung auf.

Wegen des Brandes toxischer Stoffe war auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (Lua) eingeschaltet, was Mitarbeiter entsandte. Zudem kamen Vertreter des Entsorgungsverbandes Saar (EVS).

Polizei gibt erste Schätzung zum Schaden bekannt

Was das Unglück ausgelöst hat, steht noch nicht fest. Dazu werden heute Experten erwartet, die sich vor Ort umsehen sollen. Der Schaden wird auf 350 000 Euro geschätzt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Fahrzeuge standen nicht in der Lagerhalle.