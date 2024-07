Familienhund muss gerettet werden Whirlpool-Brand in Fischbach breitet sich auf zwei Wohnhäuser aus – mehrere Verletzte (mit Fotos)

In der Mittelstraße in Quierschied hat am Dienstag, 30. Juli, ein Brand einen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Gegen kurz vor 16 Uhr wurde die Feuerwehr Quierschied zu einem vermeintlich harmlosen technischen Defekt in die Fischbacher Mittelstraße gerufen. Ein Whirlpool stehe in Flammen.