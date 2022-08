Flächenbrand nahe des Friedhofs : Feuerwehreinsatz in Fechingen

Fechingen In Fechingen hat es am frühen Nachmittag einen Brand gegeben. Die Feuerwehr war nahe des Friedhofs im Einsatz. Weshalb die Polizei nun auch wegen Brandstiftung ermittelt, obwohl es keine Hinweise darauf gibt:

In Fechingen brennt am Dienstag, 30. August, eine Acker-, Wiesen- und Heckenfläche nahe des Friedhofs. Der Brand wurde am frühen Nachmittag gemeldet und war für die Feuerwehr zunächst schwer zu finden. Anwohner lotsten die Einsatzkräfte zur Brandörtlichkeit am Ende der Straße auf der Adt.