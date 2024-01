Sachschaden liegt bei 100 000 Euro Brand in Mehrfamilienhaus in Dudweiler – eine Person wird verletzt

Gegen 7.30 Uhr am Donnerstag, 11. Januar, wurde die Feuerwehr Saarbrücken zu einem Wohnungsbrand in der Fischbachstraße in Dudweiler gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. „Die Bewohnerin befand sich noch im Gebäude, aber nicht mehr in der Brandwohnung“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am mit. Die 49-jährige Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst versorgt und die übrigen Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert und im Nachbarhaus in Sicherheit gebracht.