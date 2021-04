Ursache noch unklar : Brand in Wohnung in Brebach

Brand in Wohnung in Brebach

Feuer in einer Wohnung in Brebach. (Foto: BeckerBredel) Foto: BeckerBredel

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Saarbrücken mit einem Löschzug und die Freiwilligen Feuerwehren Güdingen und Brebach.

Die Feuerwehr musste am Freitag gegen 10:15 Uhr in der Saarbrücker Straße in Saarbrücken Brebach zu einem Einsatz ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr kam es in einer leerstehenden Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem Küchenbrand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gelöscht werden.