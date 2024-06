Feuerwehr-Einsatz bis zum späten Abend Millionen-Schaden durch Brand bei Rewe in Schmelz – Polizei hat wohl schon die Verursacher

Schmelz · Das Feuer im Rewe-Markt in Schmelz-Hüttersdorf richtete immens hohen Schaden an. Die Polizei gab am frühen Montagmorgen erste Schätzungen bekannt. Und hat konkrete Hinweise auf den Hintergrund, wie es zum Brand kam.

17.06.2024 , 04:40 Uhr

