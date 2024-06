Ergebnis der Brandermittler Millionen-Schaden durch Feuer bei Rewe in Schmelz – Polizei hat wohl die Verursacher (11/14)

Einen endgültigen Aufschluss über den Hergang gaben am Montagnachmittag Brandermittler Sie hatten sich am Tatort am Vormittag umgesehen. Demnach bestätigten sie die Einschätzung ihrer ortsansässigen Kollegen. Die Beweise wiesen eindeutig auf Brandstiftung hin. So soll das Feuer wie zuvor angenommen bei den Einkaufswagen ausgebrochen sein. Das diese nicht aus Metall, sondern aus Kunststoff gewesen sein sollen, stellten sie nach Angaben der Spezialisten ein gefundenes Fressen für die Flammen dar. Was die beiden mutmaßlichen jungen Täter zuvor angezündet haben sollen, dazu machte Polizeisprecher Jan Poß vom Landespolizeipräsidium in Saarbrücken keine Angaben.