„Erheblicher Schaden“ Feuer bei Ford in Saarlouis legt Produktion lahm – das war die Ursache

Update | Saarlouis · Ein technischer Defekt hat am Sonntag bei Ford in Saarlouis für einen Brand und einen darauffolgenden Stromausfall gesorgt. Seitdem steht die Produktion komplett still. Im SZ-Gespräch erklärt die Werkleitung die Brandursache.

07.11.2023 , 09:16 Uhr

Zu einem Brand bei den Saarlouiser Ford-Werken sind am vergangenen Sonntag 133 Einsatzkräfte verschiedener Hilfsorganisationen ausgerückt. Das Feuer hat einen Stromausfall und somit auch einen Produktionsstopp im Werk ausgelöst. Foto: Gabi Kiefer

Gleich mehrere Feuerwehren waren beim Ford-Werk in Saarlouis gefordert. Dort hatte es am Sonntag, 5. November gebrannt, wie das Unternehmen im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Das Feuer hatte zu einem totalen Stromausfall im gesamten Werk und im angrenzenden Industriepark geführt. Die Produktion stand deshalb den gesamten darauffolgenden Montag still.