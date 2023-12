Wiesbach Wiesbach: Adventskranz brennt: Sachschaden

Ein Fußgänger wurde am Montag, 25. Dezember, gegen 0.50 Uhr auf einen ausgelösten Rauchmelder samt brennendem Adventskranz in einem Anwesen in der Kirchenstraße aufmerksam. Durch den schnellen Alarm und schnelles Löschen konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Vermutlich war ein nicht richtig abgelöschter Adventskranz die Brandursache, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Der Brandschaden wird auf eine niedrige dreistellige Summe geschätzt.