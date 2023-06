Feuerwehreinsatz in Bous Explosion gemeldet – Brand in Mehrparteienhaus

In einem Mehrparteienhaus in Bous ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sollen zwei Zeugen gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt und von einer Explosion berichtet haben. Der Brand ist auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen. Flammen schlagen hoch und beschädigen die Fassade.