Gefährliche Manöver : Riskante Flucht durch den Regionalverband: BMW-Fahrer scheitert mit halsbrecherischer Flucht vor Polizei

Um eine Verkehrskontrolle zu vermeiden, begab sich ein Autofahrer am Samstagabend auf eine riskante Flucht vor der Bundespolizei durch weite Teile des Regionalverbandes. Die Polizei sucht nun nach anderen Verkehrsteilnehmern, die dadurch eventuell gefährdet wurden.

Eine langwierige Verfolgungsjagd beschäftigte am Samstagabend Beamte der Bundespolizei im Regionalverband. Gegen 19.20 Uhr wollten die Beamten in der Breite Straße in Saarbrücken den Fahrer eines grauen BMW aus der 3er Reihe mit französischem Kurzzeitkennzeichen kontrollieren, als dieser plötzlich seine Geschwindigkeit erhöhte und mit teils rücksichtlosen Fahrmanövern vor der Polizei floh.