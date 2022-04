Not-Operation rettet das Opfer : Nach Bluttat von Hermeskeil: Kripo fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy... ungelöst“

Hermeskeil Um Haaresbreite wäre es um einen jungen Mann geschehen gewesen. Er war in Hermeskeil niedergestochen worden. Ärzte in Trier retteten sein Leben. Der mutmaßliche Messerstecher ist auf der Flucht. Europaweit wird nach ihm gesucht. Und heute Abend auch übers ZDF.

Diese feige Attacke vom Sonntag, 27. März, ist am heutigen Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr, ein Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen xy... ungelöst. Sie hatte sich auf dem Gelände der Hermeskeiler Asylaufnahmestelle abgespielt, etwa sieben Kilometer von Nonnweiler entfernt. Gegen 21 Uhr war das Trio auf den Libanesen losgegangen. Einer stach, ein zweiter wollte es ihm gleich tun. Aber ein Zeuge sprang dem Wehrlosen zur Hilfe und wehrte den weiteren Angriff ab. So stellt die Kripo nach den bislang vorliegenden Indizien der Hergang dar. Noch in der Nacht wurde der Verletzte operiert. Die Mediziner retteten sein Leben.