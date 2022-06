Polizei in Blieskastel ermittelt : Überfahren und aus dem Staub gemacht: Wer hat Schoßhund Willi (11) auf dem Gewissen? (mit Bildergalerie)

Polizei in Blieskastel ermittelt

Blieskastel In der Tierklinik versuchten Ärzte, das schwer verletzte Tier zu retten. Doch alle Bemühungen waren zwecklos. Der Rüde erlag seinen schweren Verletzungen. Jetzt soll eine Belohnung Hinweise auf den Täter bringen.

Es war stockduster, als eine 36-Jährige mit ihrem Vierbeiner nochmals rasch vor die Tür ging. Sie war am Biesinger Berg im Blieskasteler Stadtteil Niederwürzbach unterwegs, als ihr ein Wagen entgegenkam. Sie bergauf, das Auto hinab ins Tal. Schnurgerade sei der Unbekannte mit der roten Karosse unterwegs gewesen. Auf seiner Spur der Fahrbahn.

Halterin rettet sich vor dem Auto mit beherztem Sprung zur Seite

Autofahrer erfasst in Blieskastel einen kleinen Hund und flüchtet: Vierbeiner noch in der Nacht eingeschläfert

Polizei bittet um Hinweise : Autofahrer erfasst in Blieskastel einen kleinen Hund und flüchtet: Vierbeiner noch in der Nacht eingeschläfert

Doch dann habe er einen Schlenker gemacht, berichtet sie später der Polizei. Sie konnte sich retten, sprang beiseite. Aber Willi erwischte es. Der Kleinwagen überrollt den elfjährigen Hund. Doch um sich darum zu kümmern, was er angerichtet hat, drückt der Fahrer weiter aufs Gas, macht sich einfach auf und davon. Das war am Pfingstsonntag, 5. Juni, nach 23 Uhr.

Wildschwein fällt über Hund her – Sogar Spezialeinsatzkommando der Polizei muss kommen

Mehrstündiger Einsatz in St. Ingbert

Mehrstündiger Einsatz in St. Ingbert : Wildschwein fällt über Hund her – Sogar Spezialeinsatzkommando der Polizei muss kommen

Auch fast einen Monat nach dem Unfall sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der den kleinen Schoßhund überrollte. Das Tier hatte keine Chance, musste wenig später in einer Saarbrücker Tierklinik von seiner Qual erlöst – eingeschläfert werden.

Der Schmerz über den Verlust sitzt immer noch tief, sagt Matthias Mintel am Mittwoch, 29. Juni, am Telefon. Der Trierer, ein guter Bekannter der Halterin, will, dass der Täter endlich ausfindig gemacht wird. Deshalb bietet der 37-Jährige Geld – und das nicht zu knapp. 2000 Euro soll derjenige bekommen, der den Hinweis gibt, den bisher Unbekannten zu fassen.