Einsatz von Rettungshubschrauber : Autounfall zwischen Biesingen und Blieskastel – Fahrerin muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Blieskastel Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag auf der B423 zwischen Biesingen und Blieskastel verunglückt. Die Frau musste nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autofahrerin war am Freitag (9. Dezember) gegen 15.45 Uhr von Biesingen kommend auf der B423 in Richtung Blieskastel unterwegs. Auf abschüssiger Strecke kam sie laut Polizei in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke.