Spektakulärer Unfall : Auto kracht in Schaufenster von Sanitätshaus Zender in Saarbrücken (mit Fotos)

Foto: Zender 7 Bilder Auto kracht in Schaufenster von Sanitätshaus Zender

Saarbrücken In Saarbrücken in der Sulzbachstraße ist ein Auto in eine Schaufensterscheibe gekracht. Fotos zeigen ein Bild der Verwüstung.

In der Sulzbachstraße in Saarbrücken hat sich am Donnerstag, 19. Januar, ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein Auto krachte dabei offenbar durch die Schaufensterscheibe des Sanitätshauses Zender. Nähre Infos zur Unfallursache und -hergang sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.