Maschine fing Feuer Brand in Bexbacher Schokoladenfabrik

In der Schokoladenfabrik der Firma Fuchs und Hoffmann in der Straße Am Zollstock in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) ist am Donnerstag, 13. April, gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. „Es handelte sich zwar um keinen schweren, aber einen komplizierten“ Brand“, teilte die Feuerwehr der SZ mit. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzfahrzeugen vor Ort, bis sie den Brand am Abend gelöscht hatte.