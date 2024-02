Täter erbeuten wertvollen Schmuck 90-Jährige aus Bexbach wird Opfer von Schockanruf

Doch die Betrüger ließen nicht locker: Etwa 15 Minuten später rief eine andere Person, mit weiblich klingender Stimme, an und wies die 90-Jährige an, Schmuck an einen Mann zu übergeben, welcher an ihrer Wohnung erscheinen würde. Dem leistete die Angerufene Folge: Circa eine Stunde nach dem ersten Telefonat übergab sie dem bislang unbekannten, männlichen Boten eine Plastiktüte mit Schmuck.