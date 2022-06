Polizei fahndet : Raubüberfall auf Tankstelle in Sulzbach: Mann bedroht Mitarbeiter mit Waffe und greift nach Beute

Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sulzbach-Neuweiler. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sulzbach Mit vorgehaltener Waffe hat ein Täter am späten Donnerstagabend den Mitarbeiter einer Tankstelle in Schach gehalten. Was die Polizei bisher zu dem Fall weiß.

Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es am späten Donnerstagabend, 2. Juni, in Sulzbach-Neuweiler gekommen. Dabei hat ein Mann Beute in einer Oil-Tankstelle gemacht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war der Täter gegen 22 Uhr in den Verkaufsraum gekommen. Dann zückte er ein Messer und bedrohte damit den Angestellten hinter dem Tresen.

Der Räuber verlangte Geld. Der Mitarbeiter räumte sofort das Feld, verzichtete auf Gegenwehr.

Der Täter griff sogleich nach der Kasse. Er schnappte sich den kompletten Einsatz samt Barem und verschwand. Er sei zu Fuß geflüchtet.

Der Unbekannte habe sich in Richtung St. Ingbert aufgemacht. Die Polizei startete direkt nach dem Überfall die Fahndung nach dem Täter. Allerdings sei diese bisher erfolglos. Zur Person ist nicht viel bekannt. Es soll sich um einen jungen Mann handeln. Ob es Aufzeichnungen einer Überwachungskamera gibt, ist noch nicht klar.