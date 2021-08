Randale in St. Wendel : Betrunkener tritt und schlägt um sich – und verbringt die Nacht in der Ausnüchterungszelle

Betrunkener tritt und schlägt um sich – und verbringt die Nacht in der Ausnüchterungszelle

Randale in St. Wendel

Polizeieinsatz am späten Samstagabend wegen eines betrunkenen und aggressiven Randalierers. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Wendel Große Mühe hatte die St. Wendeler Polizei am späten Samstagabend (28. August) mit einem betrunkenen Mann. Der war aufgrund seines Zustandes außer sich. Das bekamen auch anfänglich Unbeteiligte schmerzhaft zu spüren.

Ein Randalierer hat an einer Shell-Tankstelle in St. Wendel für einen nächtlichen Polizeieinsatz gesorgt. Wie ein Behördensprecher mitteilt, war der Mann gegen 23 Uhr ausgerastet. Drei Passanten bekamen das mit und wollten den Betrunkenen in Zaum halten.