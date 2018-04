Betrunkener mit Axt blockiert Ortsdurchfahrt

Vor Ort konnten die Beamten einen amtsbekannten 36-jährigen aus dem Ort feststellen. Dieser war alkoholisiert und schlug mit der Axt auf Fahrbahn und Gehweg ein. Die Polizeibeamten konnten den Mann entwaffnen und nahmen ihn anschließend in Gewahrsam. Wie weitere Ermittlungen ergaben ist der Mann in eine nahegelegene Scheune eingebrochen und hat dort die Axt gestohlen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu, teilte die Polizei Sulzbach am Mittwoch mit.