Notruf aus der Kneipe : Sturzbetrunken – Völklinger lässt vor Polizei ungeniert die Hosen runter

Einsatz der Polizei in Völklingen mit ungewöhnlicher Entwicklung. (Symbolbild) Foto: Polizei

Völklingen Ungewöhnlicher Einsatz für die Ermittler: Erst ruft ein Völklinger die Polizei zur Hilfe, um sie dann zu beleidigen. Und er präsentiert nackte Tatsachen. Aber sein ungeniertes Verhalten sollte sich schlagartig ändern.

Notruf in der Nacht auf Samstag (28. August) aus einer Völklinger Kneipe: Ein Mann hat dabei verlangt, dass die Polizei einen Streifenwagen vorbeischickt. Doch warum sie dies tun sollte, sagte er nicht. Wie ein Sprecher der örtlichen Polizeidienststelle berichtet, merkten seine Kollegen allerdings, dass der Anrufer ziemlich viel getrunken haben musste. So beleidigte er die Beamten am anderen Ende der Leitung.