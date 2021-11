Ungewöhnlicher Polizeieinsatz : Verzweifelter Notruf: Betreuerin liegt betrunken im Bett neben ihrer Patientin (85)

Saarbrücken Eine Physiotherapeutin sollte sich um eine bettlägrige Frau kümmern. Doch stattdessen schlief sie ein. Das wurde darum eine Sache für die Polizei.

Ein ungewöhnlicher Notruf ist am späten Montagabend, 8. November, bei der Saarbrücker Polizei eingegangen. Ein älterer Mann meldete sich verzweifelt bei der Polizei. Er wusste sich keinen Rat mehr. Denn die Betreuerin seiner pflegebedürftigen Frau sollte neben ihr im Bett liegen. Die Physiotherapeutin sei betrunken, schilderte der 86-Jährige.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, entdeckten Kollegen gegen 21 Uhr in der Alt-Saarbrücker Wohnung des Senioren-Ehepaares in der Tat die Fachfrau schlafend neben der bettlägrigen Patientin (85). Die Beamten mussten die 47-Jährige erst einmal wachrütteln.

Als die Herbeigerufenen von der Saarbrückerin wissen wollten, was sich zugetragen hatte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Die Polizisten brachten die Betrunkene nach Hause – und auch ihren Hund, den sie bei sich führte und der währenddessen in der Wohnung des Ehepaares wartete. Einen Alkoholtest gab es nicht. Allerdings muss die Therapeutin jetzt wohl für ihren polizeilichen Heimtransport zahlen.