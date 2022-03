Festnahme in Baden-Württemberg : Betrug mit Corona-Hilfen: Saarbrücker Fitnessstudio-Betreiber festgenommen

Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken/Göppingen Der 50-Jährige soll Anträge auf Corona-Hilfen in mehreren Bundesländern gestellt haben – ohne dort überhaupt Geschäfte zu betreiben. Für die angeblichen Fitnessstudios bekam der Nordsaarländer rund 100 000 Euro. Jetzt wurde er gefasst.

Bereits am vergangenen Donnerstag ist im Kreis Göppingen in Baden-Württemberg ein 50-jähriger Mann aus dem Nordsaarland festgenommen worden. Nach ihm wurde per Haftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Subventionsbetruges und Fluchtgefahr gesucht.

Fahndungskräfte der Polizei Göppingen nahmen den Mann fest und brachten ihn in die JVA Ulm. Von dort wird er ins Saarland ausgeliefert werden. Die Ermittlungen führt das Dezernat für Wirtschaftskriminalität des Landespolizeipräsidiums im Saarland.

Der Mann, der Inhaber und Geschäftsführer einer GmbH mit Sitz in Saarbrücken ist, die unter anderem Fitnessstudios betreibt, soll über das gesamte Bundesgebiet unberechtigterweise Corona-Hilfen beantragt haben. 15 Anträge soll er insgesamt gestellt haben, drei davon alleine im Saarland. Dabei soll der 50-Jährige antragsübergreifend mehr als 400 000 Euro geltend gemacht haben. Laut dem Landespolizeipräsidium wurden ihm davon rund 100 000 Euro ausgezahlt – 15 000 alleine im Saarland. Das restliche Geld bekam der Mann aus anderen Bundesländern: Er stellte die Anträge unter anderem in Hamburg, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Bayern. Laut Polizei stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass der 50-Jährige mit seiner GmbH an keiner der in den Anträgen genannten Adressen ein Fitnessstudio betreibt.