Verschwindender Knoten und verfärbtes Hühnerei Betrügerin bringt 65-Jährige in Neunkirchen um 90 000 Euro Bargeld – mit Zaubertricks und magischem Ritual

So bemerkte die Frau den Betrug also erst drei Tage später und verständigte die Polizei. Die sucht nun mit einem Foto nach der Verdächtigen. Denn dieser Fall ist nicht der erste in Neunkirchen, wie ein Polizeisprecher erklärt – aber der erste, bei dem ein derart hoher Schaden entstanden ist: 90 000 Euro Bargeld haben die Betrügerinnen von ihrem Opfer erbeutet.