Fahnder unterwegs : Betrugsmasche im Nordsaarland? Polizei warnt vor Betteltour

Nohfelden/Freisen/Wadern Schon im benachbarten Frankreich soll diese Masche um sich greifen. Jetzt sind offenbar auch Täter im Saarland unterwegs, um Menschen um Geld anzupumpen – das aber mit fadenscheinigen Argumenten.

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche auf offener Straße. Dabei sollen Autofahrer um Geld angehauen werden. Und das unter einem falschen Vorwand. Davon gehen die Ermittler in Wadern aus.

Autofahrer stoppt Fahrzeuge und fordert Geld

Die Ärzte am Bostalsee: Das war abseits der Bühne los

Konzert im Saarland : Die Ärzte am Bostalsee: Das war abseits der Bühne los

Demnach kam es innerhalb weniger Stunden zumindest zu zwei solcher Zwischenfälle, wie ein Sprecher der Waderner Dienststelle berichtet. So soll am Sonntagabend, 18. September, ein Mann vorbeikommende Fahrzeuge angehalten haben. Dann bat er um Geld. Der Grund, den er vorgab: Sein Tank sei leer, er komme nicht mehr weiter. Und ohne Moos erhalte er halt keinen Sprit an der nächstgelegenen Tankstelle.