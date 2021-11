Betrüger in Saarbrücken unterwegs : So fies ziehen falsche Stadtwerke-Mitarbeiter Seniorin (84) über den Tisch

An der Tür überrumpelt und ums Ersparte gebracht – so geschehen in Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: gms/Jens Schierenbeck

Saarbrücken Sie tun so, als wollten sie nur helfen. Dabei haben es die Betrüger einzig und allein darauf abgesehen, ans Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. So wie jetzt einer betagten Frau in Saarbrücken-Burbach geschehen.

Unbekannte haben eine 84-Jährige um ihr Geld gebracht, das sie zuhause aufbewahrte. Dabei erbeuteten die Männer einen hohen Betrag. Das Opfer bemerkte den Verlust, als die Täter schon längst auf und davon waren.

So soll sich der dreiste Betrug nach Angaben eines Sprechers der Burbacher Polizei zugetragen haben: Die Trickbetrüger schellten an der Tür eines Mehrfamilienhauses im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Eine unbedarfte Bewohnerin öffnete den beiden Männern. Diese gaben sich als Mitarbeiter der hiesigen Stadtwerke aus. Der vorgegaukelte Grund ihrer Visite: Sie wollten Wasserleitungen reparieren. Deshalb müssten sie in die Wohnung der Seniorin. Die betagte Dame ließ sie anstandslos hinein. Sodann durchstöberten die Täter die vier Wände der 84-Jährigen, taten so, als kontrollierten sie die Wasserqualität.

Dann wollten sie von der Heimgesuchten wissen, wo sie eigentlich Geld oder sonstiges Wertvolles aufbewahrt. Ohne sich etwas dabei zu denken, verriet die Frau den beiden vermeintlichen Klempnern, wo sie all das versteckt hielt. Die Männer gaben vor, sich um die Sicherheit dessen zu sorgen. Das Geld wäre doch sicherlich besser in der Handtasche aufgehoben. Gesagt, getan: Sie folgte dem angeblich gut gemeinten Rat.

Das aber sollte sie schon wenig später bereuen. Denn schon lenkte einer der ungebetenen Besucher die Frau ab, verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich hatte es sein Komplize ganz eilig und entschwand. Dann machte sich auch der andere auf den Weg. Als die Burbacherin nun in ihre Handtasche blickte, saß der Schock tief: ihr Erspartes – alles futsch, von den beiden Betrügern geklaut. Ein hoher fünfstelliger Betrag ist weg. Die genaue Höhe wollen die Ermittler nicht nennen.

Die Fahnder tun sich indes schwer, eine Spur auf die Täter zu bekommen. Denn die Personenbeschreibung der Betrogenen ist nur sehr vage, weil die falschen Stadtwerke-Mitarbeiter Handschuhe und eine Atemschutzmaske trugen. Lediglich so viel sei bislang bekannt: Beide Betrüger sollen um die 1,80 Meter sein. Einer habe einen weißen Pulli, der weitere eine dunkelblaue Jacke getragen.

Wegen dieser wenigen Hinweise ist die Polizei erst recht auf Zeugen angewiesen, die etwas zum Vorfall am Freitag, 5. November, gegen 12.45 Uhr in der Weißenburger Straße sagen können.