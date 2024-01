Kontrolle der Bauaufsicht Betondecke stürzte auf Mann in Saarbrücken – Experten entdecken nun Risse in Wohnhaus

Der verletzte Mann hat noch selbst über einen Nachbarn Alarm geschlagen, als in seiner Wohnung schwere Brocken einer Betondecke auf ihn gestürzt waren. Danach kam das Opfer ins Krankenhaus. Sofort machten sich Feuerwehr und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes (THW) nach dem Unglück in Saarbrücken an die Arbeit.