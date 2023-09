Eine Leiche lag verpackt in der Garage Leichen in Haus in Saarlouis entdeckt – Todesursache der zweiten Leiche steht fest

Beamte der Polizei hatten am Mittwoch, 6. September, in einem Wohnhaus in Saarlouis zwei stark verweste Leichen gefunden. Demnach klagte ein Nachbar über Geruchsbelästigung. Daraufhin öffneten Polizeibeamte gegen 18 Uhr das Haus und fanden in der Wohnung eine Leiche im bereits fortgeschrittenen Verwesungszustand. Später entdeckten sie in der Garage eine zweite, verpackte Leiche.