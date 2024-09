Doppelter Einsatz am Abend Randale und Bedrohung in Neunkirchen – Polizei muss zweimal ausrücken

Mit mehreren Kommandos ist die Polizei in Neunkirchen zu einem Zwischenfall ausgerückt. Denn per Notruf hatte sie die Nachricht über eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten erhalten. Grund genug, in ausreichender Stärke zum Tatort zu fahren, um gegen etwaige Übergriffe gewappnet zu sein. An der besagten Stelle in der Innenstadt trafen die Ermittler auch mehrere Männer auf der Straße an, die recht aggressiv auf einen Nachbarn reagierten.