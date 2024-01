Spezialkommando im Einsatz Zwei Tote nach Schüssen in Wohnung in Düppenweiler gefunden – Polizei gibt neue Details zur Tat bekannt

So gilt ein 55-jähriger Mann als mutmaßlicher Schütze. Die beiden Schüsse sollen in in einem zeitlichen Abstand gefallen sein. Der Mann soll in der Wohnung, in der seine 43-jährige Ex-Partnerin alleine gewohnt hatte, zuerst sie und dann sich selbst erschossen haben. Das ergaben die Untersuchungen des Ermittlungsteams. Das ehemalige Paar sei schon seit mehreren Wochen getrennt gewesen, so der Sprecher der Polizei weiter.