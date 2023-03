Entwurzelter Baum fiel auf Gleise Zwei Züge bei St. Wendel evakuiert – Bahnstrecke wieder freigegeben

Wegen der Evakuierung war auch die B 41, die bei Oberlinxweiler an den Schienen entlang führt, kurzzeitig gesperrt, damit die Bahnreisenden in Busse umsteigen konnten, die sie zum Bahnhof in St. Wendel brachten. Dabei musste ein gehbehinderter Mann mit einer Draisine evakuiert werden. Nach Informationen der Bundespolizei blieb eine dritte Regionalbahn am Bahnhof Walhausen stehen, wo die Passagiere ohne Hilfe den Zug verließen.