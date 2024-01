500 Traktoren, 1000 Teilnehmer Riesiger Bauern-Protest im Saarland erwartet – Polizei rechnet mit massiven Verkehrsproblemen

Update | Saarbrücken · Die bundesweiten Proteste der Landwirte werden sich am Montag massiv aufs Saarland auswirken. Parallel zur angekündigten Sternfahrt nach Saarbrücken will auch Verdi für den Handel in der Landeshauptstadt demonstrieren. Von wann bis wann demonstriert wird und von welchen Straßen Sie sich am Montag besser fernhalten sollten.

05.01.2024 , 16:30 Uhr

Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Saarbrücken, aber auch im gesamten Saarland: Damit rechnet die Polizei am kommenden Montag, 8. Januar. Für diesen Tag haben die Spitzenverbände der Landwirte bundesweit zu Protestaktionen aufgerufen. Eine Kundgebung mit vorheriger Sternfahrt ist auch in der Region angekündigt. Und das soll nicht die einzige Demonstration in der City sein. Mehrere 100 Landwirte mit Fahrzeugen in Saarbrücken erwartet Ziel ist nach Angaben von Polizeisprecher Falk Hasenberg das Schloss in Saarbrücken. Seine Kollegen rechnen mit mehreren 100 Teilnehmern, die bereits auf den Zufahrtsstraßen der Landeshauptstadt mit ihren Fahrzeugen für erhebliche Beeinträchtigungen sorgen könnten. Um die Lage in den Griff zu bekommen, sei die Polizei mit vielen Kräften im Einsatz. Wegen der erwartet hohen Teilnehmerzahl werde es bereits am frühen Morgen zu ersten Störungen kommen. Bereits ab 10 Uhr könnte es rund um Saarbrücken eng werden. Aus drei Richtungen planen Bauern die Sternfahrt mit rund 500 Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen. Mit ihnen wollen die Teilnehmer bis 14 Uhr den Schlossplatz erreichen, wo die Abschlusskundgebung vorgesehen ist. Verkehrsbehinderungen seien bis zum Abend möglich. Nach städtischer Auskunft geht die Genehmigungsbehörde von bis zu 1000 Teilnehmern aus. 12 Bilder Saarländische Landwirte hängen Galgen vor Veranstaltung der Grünen mit Ricarda Lang auf 12 Bilder Foto: BeckerBredel Hier ist im Saarland mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen Doch damit nicht genug: Die Polizei rechnet damit, dass überall im Saarland parallel dazu Blockaden entstehen. Insbesondere Autobahnen könnten davon betroffen sein. Nach bisherigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass es an folgenden Anschlussstellen zu Staus kommt: Freisen (A62)

Nonnweiler-Braunshausen (A1/A62)

Waldmohr (A62)

Perl (Grenzübergang bei Luxemburg/A8) Zeitlich begrenzt seien diese Aktionen bislang nicht. Darüber hinaus kündigt die Pressestelle der Landeshauptstadt Saarbrücken weitere Straßensperrungen entlang der Demonstrationsstrecke an: Franz-Josef-Röder-Straße zwischen Bismarckbrücke und der Wilhelm-Heinrich-Straße

Teilbereich der Stengelstraße Die Seitenstraßen zur Franz-Josef-Röder-Straße sollen zu erreichen sein. Aufstellung zur Sternfahrt rund um Saarbrücken Bereits vor der Sternfahrt kommen Landwirte an diesen Punkten an den Autobahnauffahrten vor Saarbrücken zusammen, um gemeinsam loszufahren: Riegelsberg-Süd

Mettlacher Straße in Saarbrücken-Burbach

Globus in Saarbrücken-Güdingen Verdi plant Demonstration ebenfalls am Montag in Saarbrücken Gleichzeitig plant die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) eine Demonstration der Saarbrücker Innenstadt. Das erfuhr die SZ-Redaktion aus Gewerkschaftskreisen. Die Abstimmung über die etwaige Strecke laufe zurzeit noch mit den Kollegen der Polizei in Burbach, bestätigt Behördensprecher Hasenberg. Während die Landwirte gegen die geplanten, aber teils schon wieder zurückgenommenen Subventionskürzungen der Bundesregierung unter anderem bei Agrar-Diesel protestieren, geht es bei Verdi um die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel. Hier gibt es trotz etlicher Verhandlungstermine seit April vergangenen Jahres bislang keine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag. Parkplätze für Landwirte in Saarbrücken-City geplant Polizeisprecher Falk Hasenberg weist darauf hin, dass während der Kundgebung der Landwirte für Teilnehmer „je nach Bedarf Parkzonen“ in folgenden Bereichen in Saarbrücken eingerichtet werden sollen: Franz-Josef-Röder-Straße

Stengelstraße

