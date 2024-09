Gruppe aus fünf Personen Bandendiebstahl in Sportgeschäft in Neunkirchen – Polizei fahndet nach Tätern

Die Polizei in Neunkirchen fahndet nach einer fünfköpfigen Gruppe, die am 8. März zwischen 15.20 und 15.40 Uhr in einem Sportgeschäft in der Königsbahnstraße 1 in Neunkirchen an einem Bandendiebstahl beteiligt gewesen sein soll. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.