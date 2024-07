Schwimmer droht zu ertrinken Badeunfall am Bostalsee – DLRG-Helfer ziehen Mann (48) aus dem Wasser

Dramatische Szenen am Bostalsee (Landkreis St. Wendel): Dort war ein Mann in größte Gefahr geraten. Denn er drohte zu ertrinken. Mehrere Schwimmer wurden auf die Notlage aufmerksam und eilten zur Hilfe. Auch Lebensretter waren rasch zur Stelle, um den in Not geratenen Badenden aus dem Wasser zu ziehen. Zuvor hatte seine Freundin ihn mit letzter Kraft an der Oberfläche gehalten.