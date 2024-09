Schwerer Unfall auf der B51 Auto stößt mit Motorrad zusammen – 63-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Auf der B51 hat sich am Samstag nahe Saarlouis ein schwerer Unfall ereignet: In der Höhe des Dillinger Hafens ist am Abend gegen 17:45 Uhr eine Autofahrerin, die aus Richtung Saarlouis kam, unmittelbar hinter einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit ihrem Ford Fiesta frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert.