Schwerer Unfall Fußgänger läuft nachts auf der B51 in Richtung Fraulautern und wird von Auto erfasst

Fataler Unfall auf der B51 in Höhe Saarlouis-Fraulautern: Hier wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 1.42 Uhr ein Mann aus Saarlouis von einem Auto erfasst. Der 29-Jährige ging laut Polizei dunkel gekleidet auf der unbeleuchteten Bundesstraße in Richtung Fraulautern. Die Insassen eines aus Neunkirchen stammenden Fahrzeuges sahen den Mann nicht rechtzeitig und erfassten ihn ungebremst auf der eigenen Fahrspur.