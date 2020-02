Zwei Mal Unfallflucht : Unfallflucht in Marpingen und Bliesen

St. Wendel Polizei in St. Wendel sucht nach zwei Fahrerflüchtigen

In der Marpinger Altgasse hat der Fahrer eines vorbeifahreneden Autos das Auslieferfahrzeug – nach Polizeiangaben ein VW-Transporter – eines Postzustellers beschädigt. Und zwar am vergangenen Freitag, 14. Februar, gegen 9.40 Uhr in der Frühe. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Gleiches gilt für einen Vorfall, der sich tags zuvor, also am Donnerstag, 13. Februar, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr in Bliesen ereignete. Dabei wurde ein in der St. Wendeler Straße abgestellter Ford-Kleinbus beschädigt. Dieser parkte nach Polizeiangaben dort in Fahrtrichtung St. Wendel und wurde von einem vorbeifahrenden Auto geschrammt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.